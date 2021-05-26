США закликають розслідувати походження COVID-19

Китай не був «повністю відвертим» під час роботи міжнародної комісії, яка розслідувала обставини появи вірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, заявили 25 травня офіційні американські представники.

«Ми повинні докопатися до суті того, що сталося, незалежно від того, яким буде висновок. Нам потрібна повна відкритість з боку Китаю, з боку ВООЗ в цій справі, і ми на сьогодні відчуваємо цієї допомоги», – заявив радник Білого дому Енді Славітт.

За офіційною версією, джерелом зараження коронавірусом стало м’ясо диких тварин, які в свою чергу отримали вірус від кажанів.

Початкові підозри про те, що вірус був об’єктом вивчення в інституті вірусології в Ухані і міг поширитися в результаті необережного поводження були відкинуті більшістю експертів в різних країнах.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я, які відвідали Ухань на початку нинішнього року, також дійшли висновку, що найбільш імовірним була передача вірусу від тварин людині.

Тим часом, стало відомо, що минулої осені Держдепартамент США почав своє власне розслідування, пов’язане з пошуками джерела коронавірусу.

За даними CNN, особливий інтерес Держдепартаменту США викликав факт зв’язку інституту вірусології з китайською армією.

У неділю газета Wall Street Journal опублікувала інформацію про доповідь американської розвідки, в якій йдеться про співробітників інституту в Ухані, госпіталізованих із симптомами COVID-19 в листопаді 2019 року. Тоді як офіційний Пекін датує перші зараження кінцем грудня 2019 року.