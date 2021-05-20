Зеленський визнав, що на святкуванні його дня народження було більше гостей, ніж дозволяли правила карантину

Під час пресконференції 20 травня президент України Володимир Зеленський прокоментував святкування свого дня народження в січні в період дії карантинних обмежень, яке відбулося у квартирі співвласника студії «Квартал-95» та бізнес-партнера Ігоря Коломойського Тімура Міндіча, про що розповідали «Схеми». Президент заявив, що вечірка була для нього «сюрпризом», який влаштували його друзі. Також Зеленський підтвердив, що на святі перебувало близько 30 гостей. У той період діяло карантинне обмеження щодо масових заходів не більше 20 осіб – про що йшлося у розслідуванні журналістів «Зе-карантин» .

Зеленський повідомив, що святкування дня народження, яке відбулось 29 січня цього року, для нього влаштували колеги зі «Студії «Квартал-95».

«Я святкував день народження в своїй квартирі, яка знаходиться за адресою Грушевського, 9а. Квартира пана Міндіча є в цьому ж домі. Пан Міндіч є комерційним директором студії «Квартал-95» і був ним до мого президентства. Пан Міндіч має прекрасні робочі теплі стосунки з акторами і авторами студії «Квартал-95». «Студія Квартал-95» разом з паном Міндічем, знаючи, що я буду вдома у своїй квартирі в свій день народження, зробили мені сюрприз і покликали мене в цю квартиру. Я піднявся на декілька поверхів вгору і зайшов. Так, був крутий сюрприз», – розповів президент.

Зеленський додав, що на святкуванні «було десь біля 30 людей, був весь колектив, вони були зі своїми дружинами».

Відповідно до переліку карантинних обмежень Кабміну, які діяли у той період (з 25 січня по 28 лютого), заборонялось проведення масових заходів, «в яких бере участь більш як 20 осіб та недотримана дистанція у 1,5 метри». Як роз’яснив у коментарі «Схемам» на той момент головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, цей пункт поширювався і на домогосподарства, тобто на приватні помешкання.

На уточнення журналіста, чи святкування в квартирі компанією у більш ніж 20 гостей є порушенням, Ляшко відповів: «Так, це – масовий захід. І викликається поліція. Є порушення карантину».

Серед гостей свята журналісти зафіксували тоді представників влади. Зокрема, першого помічника президента Сергія Шефіра, керівника ОП Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка. Та, ймовірно, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Також були учасники «Кварталу-95» Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Олена Кравець, Міка Фаталов, Валерій Жидков, Степан Казанін, Артем Гагарін, режисер «Слуги народу» Олексій Кірющенко.

За підрахунками «Схем», святкування тривало близько 8 годин і на ньому перебували близько 30 осіб, і ніхто з них не був у захисній масці.

Як звертали увагу журналісти, Володимир Зеленський неодноразово звертався до громадян України із проханнями носити маски, уникати скупчень та обмежити соціальні контакти.

Окремо журналісти звертались до Офісу президента із запитанням, на яких умовах Тімур Міндіч надав квартиру для святкування і чи не вбачає президент ризиків у приятелюванні із товаришем та бізнес-партнером олігарха. Відповіді з ОП на момент публікації «Схеми» не отримали.