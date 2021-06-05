Хто платить за квартиру Зеленського в Криму? Офіс президента відповів

Щоб перевірити, чи це правда, ми звернулися до Офісу президента і до першої леді. На відповідь чекали понад 2 місяці. За рік до анексії Олена Зеленська придбала квартиру в 130 квадратних метрів у житловому комплексі «Імператор». Поруч із квартирою Зеленських – Лівадійський палац, а ще – відомий санаторій «Нижня Ореанда». Це колишні землі Романових, територія першої літньої резиденції імператорської родини. Прямо під палацом – дача радянського генсека Брежнєва. До 2014 року дачу хотіли купити для літньої резиденції російського президента. Задум Володимира Путіна здійснився після анексії, вважають розслідувачі. Фактично Зеленський і Путін у Криму – сусіди.