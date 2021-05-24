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24 травня 2021, Київ 08:56
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Хто тепер власник кримського «Межигір’я»?

Хто тепер власник кримського «Межигір’я»?
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Хто тепер власник кримського «Межигір’я»?

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Для друзів нічого не шкода. Путін фактично подарував їм увесь Крим – розповіли Крим.Реалії російські журналісти. Другові Ротенбергу дістався княжий палац «Дюльбер», а другові Ковальчуку – маєток Януковича. Українському президенту-втікачу довелося поступитися

Обоє друзів Путіна оселяться неподалік його дачі, в заповідниках. А що ж залишилось кримчанам? Шестиметрові паркани, якими від них відгородилася російська еліта. Чим володіють товариші Путіна у Криму – дивіться

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