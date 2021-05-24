Обоє друзів Путіна оселяться неподалік його дачі, в заповідниках. А що ж залишилось кримчанам? Шестиметрові паркани, якими від них відгородилася російська еліта. Чим володіють товариші Путіна у Криму – дивіться
Хто тепер власник кримського «Межигір’я»?
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
Ірина Костенко, Ірина Халупа
Не просто Україна, а Україна-Русь. Як Михайло Грушевський захищає державні кордони?
-
-
-
-
-
Віталій Портников
Підтримка України з боку США. Про що домовилися Блінкен і Лавров?
-
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ