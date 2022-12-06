НАБУ і САП передали до суду справу проти Януковича і сина щодо «Межигірʼя»

Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура України передали до суду справу про заволодіння резиденцією «Межигір'я» в Київській області, у якій фігурують колишній президент Віктор Янукович, який переховується в Росії, і його син. Про це 6 грудня повідомила пресслужба НАБУ.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, крім того, президента-втікача звинувачують також за ч. 5 ст. 368 КК України. У разі доведення провини їм загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років із конфіскацією майна.

За даними слідства, впродовж 2002–2013 років експрезидент і його син заволоділи земельною ділянкою площею 104,61 гектара, будинками та іншим майном комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» в урочищі «Межигірʼя», а також будинком №123-а на вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.

«У межах розслідування НАБУ ініціювало арешт сотень обʼєктів рухомого, нерухомого майна та транспортних засобів, які знаходяться на території резиденції «Межигірʼя». У подальшому вказані обʼєкти за рішенням суду передали АРМА», – йдеться у повідомленні.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року. 25 серпня 2021 року за клопотанням детективів НАБУ слідчий суддя Вищого антикорупційного суду надав дозвіл на здійснення заочного розслідування щодо Януковича і його сина, що дозволило завершити слідство.

У НАБУ додають, що за зібраними спільно із САП матеріалами Міністерство юстиції України подало позов про стягнення до доходу держави активів Януковича, зокрема й резиденції.

«Межигірʼя» – це колишня резиденція Віктора Януковича у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області, яку він обіймав із 2002 до лютого 2014 року.

Після втечі Януковича до Росії, в червні 2014 року суд повернув земельну ділянку, на якій розташоване «Межигірʼя», у державну власність. 2017 року після кількох судових процесів у власність держави перейшла і сама резиденція.