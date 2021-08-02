Суд дозволив заочне розслідування проти Януковича у справі про розстріли на Майдані

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та надав дозвіл на проведення спеціального, заочного, досудового розслідування стосовно колишнього президента Україні Віктора Януковича. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Дозволене розслідування у кримінальному провадження, яке стосується, зокрема вбивства мітингувальників на Майдані Незалежності та прилеглих до нього вулицях у лютому 2014 року.

Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

«За даними слідства, колишній глава держави, бажаючи припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу його перебування при владі, використовуючи наявні повноваження президента України, діючи у складі організованої групи спільно з колишніми головою СБУ та міністром внутрішніх справ, не пізніше 18 лютого 2014 року організував застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів. Такі дії призвели до масових жертв серед мітингувальників в центральній частині м. Києва з 18 по 20 лютого 2014 року, в тому числі до протиправного заподіяння смерті 62 особам», – мовиться у повідомленні.

Януковичу інкримінують організацію у складі злочинного угруповання, до якого входили екскерівники правоохоронних органів та інші колишні високопосадовці, з 18 по 20 лютого 2014 року незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організацію терористичного акту.

Досудове розслідування проводять слідчі ДБР.

У червні Київський апеляційний суд відмовився відкривати апеляційне провадження за скаргою адвокатів експрезидента України Віктора Януковича. Скарга захисту стосувалася ухвали Шевченківського районного суду про дозвіл на здійснення щодо Януковича спеціального досудового розслідування. Це розслідування стосується статті про спробу насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.