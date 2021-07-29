ВАКС: дату обрання запобіжного заходу для Януковича поки не призначили

У Вищому антикорупційному суді поки не призначили дату обрання запобіжного заходу для колишнього президента Віктора Януковича. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі суду.

«Ще поки не призначені дати», – заявили в суді.

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Вікторові Януковичу і його синові Олександру Януковичу.

В бюро заявили, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір’я шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Водночас адвокати експрезидента заявили, що ані Янукович, ані його син не є підозрюваними у справі Межигір’я, і це нібито підтвердив у 2018 році Печерський райсуд Києва, а НАБУ, за їхніми словами, поширює «неправдиву інформацію».

У НАБУ заяву захисників Януковича наразі не коментували.

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни у лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині у резиденції відбуваються екскурсії та громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.