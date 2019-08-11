У справі про привласнення «Межигір’я» підозру повідомили 8 особам – ГПУ

У справі про привласнення резиденції «Межигір’я» підозру повідомили вісьмом особам, розповів начальник другого слідчого відділу управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Андрій Радіонов в ефірі «Українського радіо» 10 серпня.

Він розповів, що ГПУ назвала серед підозрюваних ім’я третього президента України Віктора Ющенка, «тому що йому і тільки йому за законом напряму підпорядковувалось Державне управління справами і ним розглядались документи, від яких залежала подальша передача резиденції».

«Наразі повідомлено про підозру 8 особам. Є навіть ті, щодо яких вступили вироки у законну силу. Починаючи від посадовців, зокрема, двох президентів та прем’єр-міністра, і до нотаріусів», – сказав Радіонов.

Він також прокоментував версію, що передавши «Межигір’я», Ющенко дав хабар Віктору Януковичу, який тоді був прем’єр-міністром, щоб домовитися про дострокові вибори 2007 року.

«Наразі повідомлення про підозру здійснено за статтею 191, тобто заволодіння. Це теж злочин з ознаками корупції, але це не є прямий хабар. Якби було достатньо доказів, що президент з використанням владних повноважень дав хабар, аби мати можливість розпустити Раду, то наразі ми не маємо достатнього таких даних. Хоча, звісно, всі версії розглядаються», – розповів Радіонов.

На початку червня ГПУ оголосила третьому президенту підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з Віктором Януковичем перевів «Межигір’я» з підпорядкування Державному управлінню справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства «Надра України», яке вивело «Межигір’я» з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.

Ющенко відкинув звинувачення Генеральної прокуратури. Він зазначив, що не бачить «приводу ховатися або прикидатися хворим» і вказав на «політичний підтекст» у справі.

Після втечі Януковича з України в лютому 2014 року територія «Межигірʼя» стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.

Наприкінці травня ТОВ «Скомпані» стало переможцем конкурсу на право управління заарештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича «Межигір’я».