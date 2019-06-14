Фірма, якій АРМА хоче віддати «Межигір’я», вигадала свій попередній досвід – «Схеми»

ТОВ «Скомпані», яку в АРМА обрали переможцем конкурсу на управління колишньою резиденцією екс-президента України Віктора Януковича, з часу заснування не здійснювала реальної господарської діяльності і не управляла до цього іншими об’єктами, як повідомляла в своїй презентації на конкурсі. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «АРМАгеддон для «Межигір'я».

​Журналісти «Схем» проаналізували податкові фінансові звіти ТОВ «Скомпані» – фірми, яка на тендерному конкурсі Агентства з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), виборола право управляти нині арештованою резиденцією «Межигір’я».

​У 2015-2017 роках компанія не отримувала жодних доходів. У 2018 році дохід «Скомпані» склав 112 тисяч гривень. Ці гроші компанія не заробила прямою бізнес-діяльністю: трохи більше 40 тисяч вона взяла в кредит (вони позначені у звітності як «поточні зобов’язання»), а ще 51,5 тисяч – це гроші власників, які вони вклали в статутний капітал «Скомпані».

Це означає, що фірма за останні чотири роки – тобто, з моменту заснування – фактично не проводила жодної реальної господарської діяльності.



Фінансовий консультант «Скомпані» Руслан Зарум’янюк обіцяв уточнити ці дані в бухгалтера компанії – і повідомити журналістам, чому в фінзвітності компанії відсутні доходи, попри її заяви про активну роботу на ринку нерухомості.

«Я переговорю з бухгалтером компанії і буду мати відповідь на це питання. Я надам вам такі дані, тому що, за моєю інформацією, вони повинні бути. Тому що без них не може відбуватися наша робота, ми б не пройшли конкурсний відбір в АРМА», – заявив Зарум’янюк.

Однак ці дані до ефіру у «Скомпані» так і не надали.

Також як попередній досвід управління нерухомістю, компанія називає участь в аукціонах на управління об’єктами «Укрпошти». Про це журналістам повідомив Руслан Зарум’янюк: «Ми брали участь по «Укрпошті» в системі Прозорро. Ми беремо їх об’єкти, так би мовити, під своє крило і вже повністю займаємося. Знімаємо з клієнта всі зайві рухи з приводу пошуку контрагентів, пошуку орендатора, орендою займаємося». Проте назвати конкретні об’єкти відмовився.

«Схеми» звернулися до «Укрпошти» із запитом – якими саме об’єктами управляє «Скомпані». В держпідприємстві «Схемам» відповіли, що така компанія ніколи не брала участі в аукціонах на управління майном держпідприємства.

​Також у своїх презентаційних матеріалах «Скомпані» вказала низку партнерів, які будуть залучені до управління «Межигір’ям», серед яких український шеф-кухар Євген Клопотенко, благодійна ярмарка «Кураж базар», фонд «Життєлюб» та інші. «Схеми» зв’язалися із ними напряму та з’ясували, що жодних офіційних домовленостей між ними та «Скомпані» не існує.

«Офіційних домовленостей немає. Є лише один дзвінок від Анни Герман (юристка «Скомпані» Анна Герман – тезка політикині, наближеної до Віктора Януковича – ред.) – вона, мабуть, фігурує в цій компанії. Вона зателефонувала, казала, що подається на тендер для того, щоб розвивати «Межигір’я». Ні деталей, ні складу цієї компанії, ні якихось домовленостей, офіційних умов – нічого такого не було», – пригадав шеф-кухар Клопотенко.

«Ми з ними не співпрацюємо і нічого про них не знаємо. Це інформація, яку вони взяли самі і без нашого дозволу додали її в презентацію», –розповіла менеджерка з комунікацій «Кураж Базару» Марія Маркіна.

29 травня ТОВ «Скомпані» стало переможцем конкурсу на право управління заарештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича «Межигір’я».

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Її директором є Олексій Вороненко – донедавна помічник депутата Євгена Мураєва – колишнього регіонала, згодом члена партії «Опозиційний блок» та власника телеканалу «Наш».

Громадська рада при АРМА закликала провести новий конкурс на управителя резиденцією.

В АРМА заявляють, що угода з переможцем конкурсу буде підписана не раніше, ніж через два тижні, оскільки перед цим має поставити свої підписи на документах прокуратура, а управитель – провести оцінку об’єкту.

2018 року слідчі Генеральної прокуратури України передали «Межигір'я» АРМА для пошуку керуючого для колишньої резиденції Віктора Януковича. Згодом, у листопаді 2018 року, АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції, його кілька разів продовжували.

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни в лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.