«АРМАгеддон для «Межигір'я». Кому може дістатись колишня резиденція Януковича? («СХЕМИ» | №219)

Після втечі екс-президента Віктора Януковича його колишня резиденція «Межигір’я» перетворилася на відкритий музей корупції та національний парк. Тепер там проводять родинні вихідні, розростається звіринець, влітку проводять дитячі табори для переселенців – за усім цим доглядає місцева громада, яка перебуває там від 2014 року. Проте на паперах цього не існує. Держава і досі не спромоглася повернути «Межигір’я» у власність українців – воно й досі арештоване. Але нещодавно державна машина таки запрацювала. АРМА, порівняно новостворений орган, який опікується арештованими активами, почав шукати резиденції тимчасового управителя. Утім, до конкурсу поставилися настільки формально, що перемогла на ньому фірма, опосередковано пов’язана з оточенням самого Віктора Януковича. «Схеми» розбиралися, чи може «Межигір’я» шляхом низки операцій перейти під прямий чи опосередкований контроль Януковича та чи можна цьому запобігти.