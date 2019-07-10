Печерський райсуд Києва відмовився арештувати майно Ющенка

Печерський районний суд Києва 9 липня відмовився арештувати майно колишнього президента України Віктора Ющенка, повідомив прокурор Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Атаманчук у коментарі агентству УНІАН.

За його словами, мотивація рішення суду наразі невідома, оскільки повного тексту ухвали ще немає. Водночас він запевнив, що прокуратура подаватиме апеляцію.

Адвокат Ющенка Віталій Наум в інтерв’ю «Україні молодій» підтвердив цю інформацію. Він відкидає всі звинувачення на адресу його клієнта як надумані та заполітизовані.

5 липня Генеральна прокуратура повідомила, що просить суд заарештувати все майно, зареєстроване колишнього президента України Віктора Ющенка.

На початку червня ГПУ оголосила третьому президенту підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з Віктором Януковичем перевів «Межигір’я» з підпорядкування Державному управлінню справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства «Надра України», яке вивело «Межигір’я» з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.

Ющенко відкинув звинувачення Генеральної прокуратури. Він зазначив, що не бачить «приводу ховатися або прикидатися хворим» і вказав на «політичний підтекст» у справі.

Після втечі Януковича з України в лютому 2014 року територія «Межигірʼя» стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.

Наприкінці травня ТОВ «Скомпані» стало переможцем конкурсу на право управління заарештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича «Межигір’я».