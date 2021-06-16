Суд відмовився розглядати оскарження дозволу на заочне розслідування щодо Януковича у справі про захоплення влади

Київський апеляційний суд відмовився відкривати апеляційне провадження за скаргою адвокатів експрезидента України Віктора Януковича. Про це суд повідомив 16 червня.

Скарга захисту стосувалася ухвали Шевченківського районного суду про дозвіл на здійснення щодо Януковича спеціального досудового розслідування. Це розслідування стосується статті про спробу насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

«Перевіривши зміст апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, суддею судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою захисника, який діє в інтересах В.Ф. Януковича, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03 червня 2021 року», – йдеться в повідомленні суду.

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Рішення пояснюють тим, що адвокати подали скаргу на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в порядку статті 309 Кримінального процесуального кодексу.

Адвокати Януковича 4 червня заявили про намір оскаржити рішення Шевченківського районного суду Києва, який задовольнив клопотання прокуратури і дозволив спеціальне (заочне) досудове розслідування щодо колишнього президента у справі про захоплення державної влади. Вони назвали цей дозвіл «незаконним» і ухваленим із порушеннями.

Напередодні в Офісі генерального прокурора повідомили, що Шевченківський районний суд Києва дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади. За повідомленням, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

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Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.