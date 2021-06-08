Техно в «Храмі оленя». Як новий нічний клуб у Петербурзі пов’язаний з сином Януковича

Андрій Сошников, Юрій Баранюк, Олександр Глєбов

У Санкт-Петербурзі відкрився нічний клуб «Храм оленя»: арт-простір розташований на території колишнього заводу «Арсенал» прямо на набережній Неви, поруч з Фінляндським вокзалом і Смольним. Колись тут робили ракетні двигуни і морські артилерійські й пускові установки, а в 2014 році, відразу після революції в Україні, будівлю придбала компанія, пов’язана з Олександром Януковичем, сином колишнього президента України, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Зараз в колишніх цехах – модний нічний клуб: іноземні та російські діджеї в цехах виконують «безкомпромісне техно». Публіки, щоправда, поки що небагато – чи то через коронавірус, чи то бо місце зовсім нове. Журналістам на вечірках не раді: камери мобільних на вході заклеюють ізострічкою, але люди, звичайно, однаково знімають на телефони.

В майбутньому на реконструйованій території заводу планують побудувати концертний комплекс, фотостудію, а також цілу вулицю ресторанів і барів. При цьому інформації про те, хто саме відкрив новий клуб, практично немає. У ЗМІ говорять про загадкових нідерландських інвесторів, але розслідувачі з газети «Діловий Петербург» спростовують цю версію. За їхніми даними, пов’язані з клубом компанії «Арсенал Інвест», «Арсенал Істейт» і «Арсенал Нерухомість» керуються з єдиного центру (в двох компаніях спільні засновники, а їхні офіси розташовані буквально в двох кроках один від одного), з усіма трьома пов’язаний Олександр Янукович, син експрезидента України. Він же є бенефіціаром «Арсенал Істейт».

В арт-просторі «Храм оленя» телеканалу «Настоящее время» сказали, що не в курсі, чи пов’язана компанія-орендодавець з Олександром Януковичем, і відмовилися повідомити її назву. За їхніми словами, це суперечить пункту про конфіденційність договору оренди.

Олександр Янукович займався бізнесом ще в Україні. Але по-справжньому великим підприємцем став, тільки коли його батько отримав крісло президента.

«По суті, з 2010-го до 2014 року Олександр Янукович став олігархом. І інші олігархи – Рінат Ахметов, Дмитро Фірташ, Віктор Пінчук, Коломойський – розглядали його як прямого конкурента», – підкреслює журналіст-розслідувач Олександр Чорновалов.

Починаючи з 2010 року, Олександр Янукович почав цікавитися металургією, енергетикою, важкою і вугільною промисловістю. Окреме місце в його бізнес-імперії займав «Всеукраїнський банк розвитку».

«Після 2010 року, коли Віктор Янукович був президентом, цей банк став одним з найбільших банків України», – зауважує Чорновалов.

Після Революції гідності колишній президент України втік до Росії, а син поїхав за ним. Тоді Олександр Янукович, як і його батько, потрапив під персональні європейські санкції.

«Персональні санкції мають на увазі під собою заморожування активів, рахунків, майна, заборону на пересування, на використання фінансових інструментів в країнах Європейського союзу з усіма можливими наслідками», – говорить Ілля Шуманов, директор «Трансперенсі Інтернешнл – Росія». Він підкреслює, що інвестиційний проєкт, який Янукович-молодший реалізує в Петербурзі, був неможливий без серйозного стартового капіталу. І якщо син експрезидента України вклав у «Храм оленя» особисті кошти, логічно було очікувати від влади Росії хоча б перевірки: звідки взялися ці гроші. Але Шуманов впевнений, що такої перевірки не буде, як і екстрадиції Олександра Януковича в Україну.

«Що стосується кримінального переслідування, то воно має на увазі під собою кооперацію між країнами і взаємодію між слідством в рамках якихось запитів. Але ми розуміємо, що з політичних мотивів така комунікація між українським і російським правосуддям на поточний момент неможлива», – говорить Шуманів.

Журналісти російського Forbes оцінювали статки Олександра Януковича взимку 2014 року в 510 мільйонів доларів США. Причому в редакції окремо наголосили, що син, швидше за все, був тримачем батьківських активів. За привласнення чужого майна та розтрату в особливо великому розмірі Януковичу-молодшому може загрожувати в Україні до 12 років ув’язнення з конфіскацією активів. І це в рамках справи тільки по одній кримінальній статті, а всього проти нього порушені чотири кримінальні справи.