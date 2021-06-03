Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
03 червня 2021, Київ 11:06
Новини | Політика

Суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича у справі про захоплення влади – ОГП

За повідомленням, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)

Шевченківський районний суд Києва дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора 3 червня.

За повідомленням, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

«У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року експрезидентом дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України. Вони відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни», – йдеться в повідомленні.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG