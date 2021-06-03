Суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича у справі про захоплення влади – ОГП

Шевченківський районний суд Києва дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора 3 червня.

За повідомленням, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

«У кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні – жовтні 2010 року експрезидентом дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як президента України. Вони відносилися до повноважень законодавчої та виконавчої влади, унаслідок повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, до якої законом України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV були внесені зміни», – йдеться в повідомленні.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.