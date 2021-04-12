ВС дозволив Януковичу дистанційну участь у розгляді касаційних скарг на вирок щодо держзради

Верховний суд дозволив експрезидентові Віктору Януковичу дистанційно брати участь у розгляді касаційних скарг на вирок у справі про державну зраду, поваідомила у понеділок пресслужба ВС.

«Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду відмовив у визнанні обов’язковою участі засудженого в судовому засіданні під час касаційного розгляду, мотивуючи це тим, що ВС позбавлений можливості забезпечити його явку, оскільки В. Ф. Янукович перебуває поза межами території України. Суд наголосив, що засуджений за власним бажанням може взяти участь у розгляді цього кримінального провадження», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що суд запропонував стороні захисту забезпечити участь Януковича під час касаційного розгляду кримінального провадження «із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення «TrueConf».

Наступне судове засідання у справі відбудеться 17 травня, додали у ВС.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у держзраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно.

Колишній президент назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Крім того, Януковича звинувачують у розстрілах на Майдані та узурпації влади через конституційну реформу 2010 року, яка збільшила президентські повноваження.

У січні 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням із прокурорами Офісу ГПУ повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру в державній зраді через підписані із Росією так звані «Харківські угоди».

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.