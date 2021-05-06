У СБУ заявили, що не повідомляли про підозру адвокату Януковича

Служба безпеки України не повідомляла про підозру адвокату Віктора Януковича Віталію Сердюку. Про це повідомили у спецслужбі у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Зазначеній Вами особі про підозру не повідомлялося. Інша інформація відсутня», – йдеться в повідомленні.

Раніше адвокатське об’єднання Aver Lex заявило, що Служба безпеки України готує проти них, зокрема, проти Віталія Сердюка, який представляє інтереси колишнього президента Віктора Януковича, кримінальні провадження. Зокрема, йдеться про «справу про державну зраду, створення злочинної групи, терористичної організації і ще бозна-що». Віталій Сердюк пов’язує її зі спробою «блокування роботи адвокатів, які представляють інтереси Віктора Януковича, здійснення тиску на них, а також знищення всіх доказів, зібраних адвокатами АТ Aver Lex.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Окрім того, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.