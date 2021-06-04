Адвокати Януковича заявили про намір оскаржити дозвіл на заочне розслідування щодо нього

Адвокати Віктора Януковича заявили про намір оскаржити рішення Шевченківського районного суду Києва, який задовольнив клопотання прокуратури і дозволив спеціальне (заочне) досудове розслідування щодо колишнього президента у справі про захоплення державної влади.

Адвокат Ігор Федоренко назвав таке рішення суду «незаконним» і «ухваленим із численними процесуальними порушеннями і на підставі вибірковості правосуддя», йдеться в заяві захисника, переданій Радіо Свобода.

Коли саме буде подана скарга, не уточнюється, але адвокат запевняє, що це станеться «в найкоротші терміни».

Напередодні в Офісі генерального прокурора повідомили, що Шевченківський районний суд Києва дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади. За повідомленням, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.