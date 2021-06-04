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04 червня 2021, Київ 10:00
Новини | Політика

Адвокати Януковича заявили про намір оскаржити дозвіл на заочне розслідування щодо нього

Адвокат Ігор Федоренко назвав таке рішення суду «незаконним»

Адвокати Віктора Януковича заявили про намір оскаржити рішення Шевченківського районного суду Києва, який задовольнив клопотання прокуратури і дозволив спеціальне (заочне) досудове розслідування щодо колишнього президента у справі про захоплення державної влади.

Адвокат Ігор Федоренко назвав таке рішення суду «незаконним» і «ухваленим із численними процесуальними порушеннями і на підставі вибірковості правосуддя», йдеться в заяві захисника, переданій Радіо Свобода.

Коли саме буде подана скарга, не уточнюється, але адвокат запевняє, що це станеться «в найкоротші терміни».

Напередодні в Офісі генерального прокурора повідомили, що Шевченківський районний суд Києва дозволив спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича у справі про захоплення державної влади. За повідомленням, таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia).

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.

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