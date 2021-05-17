Верховний суд відклав розгляд касації на вирок Януковичу

Колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду задовольнила клопотання захисту колишнього президента України Віктора Януковича про відкладення засідання щодо вироку у справі про державну зраду Януковича до 16 серпня. Про це повідомили у Верховному суді.

«Клопотання було обґрунтоване тим, що у зв’язку із тимчасовим обмеженням в’їзду іноземних громадян на територію Російської Федерації адвокат засудженого не мав можливості забезпечити участь В. Ф. Януковича у судовому засіданні із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення «TrueConf». ККС ВС зазначив, що рішення про відкладення засідання ухвалене відповідно до вимог КПК України та з урахуванням практики ЄСПЛ задля забезпечення дотримання права засудженого на участь у розгляді кримінального провадження в режимі відеоконференцзвʼязку», – мовиться у повідомленні.

Наступне засідання у цій справі призначене на 12:00 16 серпня.

Експрезидента Віктора Януковича звинувачують в узурпації влади, шляхом тиску на Конституційний суд, який у 2010 році визнав неконституційною реформу Основного закону від 2004 року – вона обмежувала повноваження президента та робила Україну парламентсько-президентською республікою.

Окрім того, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно. Водночас суд визнав колишнього президента не винним у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Прокуратура просила засудити Януковича до 15 років позбавлення волі.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.