Члени комісії, яка обирає голову САП, допомагали боротися з корупцією Януковичу та його оточенню – «Схеми»

Журналісти програми «Схеми» виявили, що двоє членів комісії, яка зараз обирає керівництво Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, раніше працювали в одному аналітичному центрі по боротьбі з корупцією при РНБО, коли його секретарем була Раїса Богатирьова. Також у період президентства Віктора Януковича спільно з нею ж вони видали книгу на антикорупційну тематику. Закон про прокуратуру забороняє брати участь у конкурсі на керівника САП тим, хто боровся з корупцією за президента Януковича – утім, щодо членів комісії, яка обирає головного антикорупційного прокурора, таких заборон немає. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) – «Агенти впливу» Татарова: обрання антикорупційного прокурора».

Члени комісії з обрання керівництва САП Богдан Романюк і Олена Бусол, як виявили журналісти, з 2007 по 2012 роки працювали разом в одній аналітичній організації – Міжвідомчому науково-дослідному центрі при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при президентові України. Це був робочий орган для РНБО.

Зокрема, Романюк був головою центру, а Бусол у ньому була керівницею групи по боротьбі з корупцією. П’ять років роботи Романюка та Бусол збігаються з роками, коли секретаркою РНБО була Раїса Богатирьова – соратниця команди президента-втікача.

Крім того, у 2011 році за президента Януковича Олена Бусол та Богдан Романюк спільно видали книгу про боротьбу з корупцією – під назвою «Корупційні діяння на державній службі – загроза національній безпеці української держави». Ця книга вийшла за загальною редакцією тодішньої секретарки РНБО Раїси Богатирьової.

«Богатирьову «вставила» інша сторона, – пояснила у розмові з журналістами Бусол. – Це друкувала академія, яка сама, з власної ініціативи… коли ми її отримали надруковану, ми це побачили. Я взагалі не знала, що так буде і я дуже засмутилась тоді».

Романюк у коментарі заявив: «Ми книгу з нею (з Богатирьовою – ред.) не писали про боротьбу з корупцією. У нас матеріали були, які готувалися в нас в центрі, значить, ми передавали туди ці матеріали. Це не був якийсь, знаєте, творчий колектив: що от ми зібралися, пишемо і так далі. Були матеріали, вона там свої якісь додавала і так далі. Я вже навіть не пам’ятаю».

Членів комісії обирав парламент. Як виявили журналісти, серед поданих до комітету Верховної Ради списку наукових робіт ані Богдан Романюк, ані Олена Бусол не згадали свою спільну наукову працю з Раїсою Богатирьовою.

Раїсу Богатирьову підозрювали в заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах. Сама вона всі обвинувачення відкидала: «Все, що викладалося прокуратурою, можна назвати не правовими підставами, а суцільною маячнею та фантазією».

Також «Схеми» дослідили зв’язки заступника керівника Офісу президента Олега Татарова з членами комісії, яка обирає антикорупційного прокурора.