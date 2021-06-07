У Зеленського заявили про «позитивну динаміку» щодо захворюваності на COVID-19

В Україні продовжує спостерігатися позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, повідомляє 7 червня офіційний сайт глави держави за підсумками селекторної наради в Офісі президента України.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що всі області України наразі перебувають у «жовтій» зоні, зайнятих ліжок на сьогодні 11 294, що майже на 32% менше проти минулого тижня.

«Кількість активних хворих за тиждень знизилася майже на 38% – зараз хворіють 81 927 осіб. Спостерігається також зниження кількості госпіталізованих осіб і летальних випадків», – ідеться в повідомленні.

Також в Офісі президента заявляють, що зростають темпи вакцинації населення проти COVID-19.

«Усього за тиждень щеплено 240 543 особи. Загалом в Україні проведено 1 388 124 щеплення проти коронавірусної хвороби. Першу дозу отримали вже 1 241 006 осіб, завершили вакцинацію 147 118», – вказано в повідомленні.

«Другі вихідні поспіль працювали центри масової вакцинації, цього разу в 10 містах України. Завдяки, зокрема, центрам вакцинації упродовж вихідних вакцинувалися майже 65 тисяч осіб. Ми плануємо надалі розширювати кампанію з вакцинації, тому закликаю місцеву владу сприяти відкриттю таких закладів у регіонах», – наголосив Денис Шмигаль.

Попри зростання щоденного числа вакцинацій, Україна за цим показником продовжує поглиблювати відставання від інших країн, зокрема, зі схожої за числом населення Польщі. Як повідомляє польська влада, в цій країні повністю вакциновані 8 мільйонів 223 з половиною тисячі людей, це в 56 разів більше за українські показники. Всього ж виконано понад 22 мільйони 134 тисячі щеплень, і це в 16 разів більше за українські дані.