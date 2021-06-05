Прикордонники назвали умови, за яких українців з ОРДЛО пускатимуть на підконтрольну територію без самоізоляції

Громадян України, які слідуватимуть на підконтрольну Києву територію з ОРДЛО для вакцинації, не відправлятимуть на самоізоляцію, якщо вони мають запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У ДПСУ зазначили, що списки громадян, запрошених пройти вакцинацію, надходитимуть й безпосередньо в КПВВ.

«Громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома». У разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. А іноземцям під час перетинання лінії розмежування, окрім цього, необхідно мати й поліс страхування», – мовиться у повідомленні.

Міністерство охорони здоров’я розпочало запис на вакцинацію проти COVID-19 громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також в Криму, повідомляє пресслужба міністерства. Згідно з повідомленням, на вакцинацію записують громадян, що належать до пріоритетних груп, вакцинація яких наразі відбувається в Україні (насамперед люди літнього віку – 65 років і старше).

Імунізація проводитиметься вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech у 10 пунктах щеплення на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Ці пункти розташовані поблизу контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ).