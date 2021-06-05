МОЗ: за добу вакциновано понад 57 тисяч людей

Упродовж минулої доби, 4 червня, в Україні від коронавірусу щепили 57 440 людей. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«Одну дозу отримали 53 710 людей, повністю імунізовані – 3 730 людей», – мовиться у повідомленні.

Протягом доби працювали 502 мобільні бригади та 514 пунктів щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 177 373 особи, з них отримали одну дозу – 1 177 371 особа, повністю імунізовані та отримали дві дози – 145 792 особи (із них двоє отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 323 163 щеплення.

Станом на 5 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 635 704 людини.