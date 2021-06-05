В Україні виявили 1897 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Минулої доби, 4 червня, в Україні виявили 1897 нових випадків COVID-19, зокрема 91 дитина та 65 медиків. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізовано 1 065 осіб, одужали – 8 330. Померли 86 пацієнтів.

Протестовано методом ПЛР 29 061 людина, методом ІФА – 12 048, експрес-тестами – 19 312.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,08 мільйона, померли – 51 140 пацієнтів.