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05 червня 2021, Київ 10:29
Новини | Коронавірус

В Україні виявили 1897 нових випадків COVID-19 – МОЗ

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

Минулої доби, 4 червня, в Україні виявили 1897 нових випадків COVID-19, зокрема 91 дитина та 65 медиків. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізовано 1 065 осіб, одужали – 8 330. Померли 86 пацієнтів.

Протестовано методом ПЛР 29 061 людина, методом ІФА – 12 048, експрес-тестами – 19 312.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (497), Київській (160), Запорізькій (138), Дніпропетровській (128) та Харківській (116) областях.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,08 мільйона, померли – 51 140 пацієнтів.

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