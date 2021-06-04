Коронавірус: у МОЗ розповіли, скільки доз вакцини утилізували

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли Радіо Свобода, що станом на 30 травня було утилізовано 742 дози вакцини в рамках кампанії з вакцинації проти COVID-19. Саме стільки було розбито й пошкоджено, сюди входять також дози, які не підлягають використанню, повідомили у відомстві.

Розподіл за виробниками:

Covishield (AstraZeneca індійського виробництва) – 654 доз, з них лише Івано-Франківська область втратила 533 дози;

Coronavac (Sinovac Biotech) – 11 доз, з них Сумська область - шість доз, Хмельницька - чотири дози, Миколаївська область - одна доза;

Comirnaty (вакцина Pfizer та BioNTech) – 12 доз, всі втрачено в Києві;

AstraZeneca – 65 доз, з них 40 доз у Запорізькій області, 11 в Івано-Франківській, десять у Житомирській області і одна в Дніпропетровській.

У відомстві пояснили, що наказом МОЗ № 948 від 18 травня 2018 року передбачено індикативні показники втрат для вакцин зі стандартом ефективного управління вакцинами ВООЗ та ЮНІСЕФ.

«Прогнозований індикативний показник втрат для 2-6-дозних рідких вакцин становить до 10%, прогнозований індикативний показник втрат для 10-20 дозних рідких вакцин становить до 25%», – йдеться у відповіді на запит.

Covishield містить 10 доз вакцини – і на їх використання є лише шість годин.

Coronavac постачається в одиничних шприц-дозах.

Comirnaty містить шість доз і потребує дуже низьких температур для зберігання, тому людей щеплюють, зазвичай, в одному місці.

AstraZeneca містить 10 доз.

Скільки коштів було втрачено через невикористання цих доз у відомстві відповісти не можуть: «Інформація щодо вартості та суми витрачених коштів на придбання вакцини, відповідно до вимог виробників, підписаних договорів про нерозголошення і конфіденційність, ініційованих цими світовими компаніями з бездоганною репутацією, є конфіденційна».

Детальнішою інформацією щодо причин, із яких втратили ту чи іншу кількість доз, володіють структурні підрозділи з охорони здоров’я Київської міської та обласних державних адміністрацій, повідомили в МОЗ.

Раніше в МОЗ повідомили, що протягом вихідних 5–6 червня центри вакцинації від коронавірусу працюватимуть у десяти українських містах.

Масові центри вакцинації населення почали працювати минулих вихідних. Зокрема, такі центри відкрилися у Києві, Львові, Одесі. За даними МОЗ, за минулі вихідні у центрах вакцинації імунізували майже п’ять тисяч людей.

Загалом за час кампанії щеплення (від лютого) в Україні вакцинували 1 123 663 людей, із них більшість отримали одну дозу вакцини, повністю імунізовані й отримали дві дози – 142 062 особи. За темпами вакцинації Україна відстає від більшості країн Європи.