МОЗ: утворити пункт щеплення від COVID-19 можуть заклади охорони здоров’я всіх форм власності

Утворити мобільну бригаду чи пункт щеплення від COVID-19 можуть заклади охорони здоров’я всіх форм власності, а також фізичні особи, які мають ліцензію на медичну практику. Про це повідомили 4 червня в Міністерстві охорони здоров’я України.

«Для цього необхідно звернутись до підрозділу з охорони здоров’я обласних чи Київської міської держадміністрацій з проханням внести вас до переліку надавачів медпослуг, залучених до вакцинації від COVID-19. У запиті треба обов’язково вказати особу, яка відповідатиме за запис на щеплення та облік залишків вакцин, та актуальні телефони реєстратур», – мовиться у повідомленні.

У МОЗ повідомили, що протягом вихідних 5–6 червня центри вакцинації від коронавірусу працюватимуть у десяти українських містах.

Масові центри вакцинації населення почали працювати минулих вихідних. Зокрема, такі центри відкрилися у Києві, Львові, Одесі. За даними МОЗ, за минулі вихідні у центрах вакцинації імунізували майже п’ять тисяч людей.

Загалом за час кампанії щеплення (від лютого) в Україні вакцинували 1 123 663 людей, із них більшість отримали одну дозу вакцини, повністю імунізовані й отримали дві дози – 142 062 особи. За темпами вакцинації Україна відстає від більшості країн Європи.