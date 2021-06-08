На Київщині запрацюють центри вакцинації – ОДА

На Київщині найближчими вихідними розпочнуть роботу центри масової вакцинації від коронавірусу: у Броварах і Білій Церкві, повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

«За динамікою щеплень Київщина займає лідируючі позиції – четверте місце в країні. Таких високих показників нам вдалось досягти, оскільки ми працювали без свят і без вихідних. Для нас важливо не втрачати часу. І хочу зазначити, щодня у нас знаходяться охочі вакцинуватися… А завдяки відкриттю двох центрів масової вакцинації щеплення проти COVID-19 зможемо долучити до кампанії з імунізації ще більше наших жителів», – заявив очільник ОДА Василь Володін.

В ОДА уточнили, що центри масової вакцинації працюватимуть у вихідні дні. У них зможуть отримати щеплення громадяни, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 у додатку чи через сайт Дія або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Крім того, вакцинуватимуть тільки тих людей, кого на щеплення попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватимуть людям похилого віку.

Протягом вихідних 5–6 червня центри вакцинації від коронавірусу працювали у десяти українських містах.

За даними МОЗ, в Україні станом на 8 червня вакцинували 1 284 145 людей, з них дві дози вакцини отримали – 152 142.