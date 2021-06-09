Факти про Олімпійські ігри в Токіо і коронавірус

Ілейн Лайз

Reuters

Коли все ближче до відкриття Олімпійських ігор у Токіо, що заплановане на 23 липня, Японія готується провести ігри, як жодна інша країна в історії не готувалась, оскільки стикається з пандемією коронавірусу.

Хоча глобальна ситуація покращилася, порівняно з минулим роком, коли ігри були вперше перенесені, за винятком війни, спалахи хвороби у всьому світі означають, що організатори повинні дотримуватися суворих правил щодо всіх спортивних заходів, щоб обмежити поширення коронавірусу.

Reuters підготував огляд обставин цих безпрецедентних Олімпійських ігор, які Токіо проводить вдруге з 1964 року.

Глядачі

Іноземним глядачам був заборонений доступ до Олімпійських змагань, а японські організатори, як очікується, ухвалять рішення щодо національних глядачів до кінця місяця.

Тошіакі Ендо, віцепрезидент оргкомітету «Токіо-2020», заявив Reuters, що деяких глядачів можна пускати на майданчики, хоча він особисто надав перевагу повній забороні, щоб заспокоїти стійкий спротив іграм громадськості.

Уряд розглядає можливість вимагати від відвідувачів показати негативні результати тестів на COVID-19 або довідки про щеплення, повідомляють ЗМІ. Серед інших можливих кроків – заборона на гучні вболівання або рукостискання.

Громадська думка

Хоча останні опитування громадської думки демонструють певний зсув у напрямку затвердження ігор, попередні опитування показували, що від 60% до 80% респондентів хотіли б, щоб ігри були скасовані або відкладені знову. Однак Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що ці результати не вплинуть на плани проведення ігор.

Проте ігри вже втратили сенс, і Японія є «загнаною в кут», щоб продовжувати підготовку, написав Каорі Ямагучі, член олімпійської комісії Японії та призер медалі з дзюдо, цього місяця.

Бізнесові настрої

До кінця травня все більшість інвесторів японської біржі вважали, що скасування ігор буде кращим рішенням для ринку. У той же час опитування Reuters показало, що майже 70 відсотків підприємств також хотіли або чергового відтермінування, або цілковитого скасування.

Багато спонсорів не знають, як діяти з рекламними кампаніями чи маркетинговими заходами, оскільки вони не знають, чи національних глядачів допустять на майданчики, повідомили Reuters джерела в компаніях, які безпосередньо беруть участь у спонсорстві.

Деякі бізнес-лідери були ще більш відвертими. У травні Хіроші Мікітані, який очолює гіганта електронної комерції Rakuten Group Inc (4755.T), заявив, що низький рівень вакцинації в Японії зробив проведення ігор «місією самогубців».

Медична ситуація

Лікарі попередили, що потреба в медичному персоналі може призвести до тиску на систему охорони здоров’я, яка вже перевантажена доглядом за хворими на коронавірус, а чиновники в деяких областях заявляють, що не будуть надавати пріоритет пацієнтам, які пов’язані з Олімпійськими іграми.

Наприкінці травня організатори, однак, заявили, що вони підготували близько 80% необхідного персоналу, причому планова кількість скоротилася приблизно з 10 тисяч на третину.

Організатори працюють з 10 лікарнями в Токіо та 20 за межами столиці, щоб забезпечити медичну допомогу в надзвичайних ситуаціях.

Неодноразові попередження щодо Олімпійських ігор від головного медичного радника уряду Шигеру Омі враховували зауваження до парламенту на початку червня про те, що проведення ігор під час пандемії було «ненормальним».