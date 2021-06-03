Організатори Олімпіади в Токіо виключають її скасування

Глава оргкомітету Олімпійських ігор у Токіо Сейко Хашимото виключив варіант зі скасуванням чи ще одним перенесенням змагань після повідомлення, що 10 тисяч волонтерів відмовилися виконувати свою роботу через пандемію.

Хашимото запевнив що Ігри відбудуться, якщо пандемія не стане на заваді участі більшості команд.

2 червня виконавчий директор оргкомітету Тоширо Муто заявив, що близько 10 000 з 80 000 волонтерів Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо, життєво важливих для нормального проведення Ігор, пішли, в основному через побоювання з приводу коронавірусу.

Ігри мають стартувати 23 липня на фоні боротьби Японії з четвертою хвилею пандемію. Досі значна частина країни, зокрема й Токіо, перебувають у режимі надзвичайного стану.

Організатори вже відмовилися від приїзду іноземних глядачів, а рішення про те, чи допускатимуть на об’єкти місцевих вболівальників мають ухвалити після 20 червня, коли у Токіо завершиться режим НС.

Кількість закордонних офіційних делегацій також скоротили приблизно наполовину – до 78 тисяч людей.

Згідно з опитуванням газети Asahi Shimbun, опублікованим 17 травня, понад 80 відсотків японців виступають проти проведення Олімпіади в цьому році – 43 відсотки респондентів хочуть скасування Ігор, а 40 відсотків виступають за ще одну відстрочку змагань.

У Японії група медиків приєдналася до закликів скасувати Олімпійські ігри в Токіо, оскільки Японія бореться зі спалахом коронавірусної інфекції менш ніж за три місяці до початку Ігор. Токійська асоціація практикуючих медиків, яка включає близько 6000 лікарів первинної медичної допомоги, заявила, що лікарні в японській столиці «майже повністю заповнені» на тлі подальшого збільшення кількості інфікованих.