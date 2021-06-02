Тисячі волонтерів відмовляються від роботи на Олімпійських іграх у Токіо – ЗМІ

Близько 10 000 з 80 000 волонтерів, які зареєструвалися допомагати на Олімпійських і Паралімпійських іграх у Токіо, відмовилися виконувати свою роботу. Про це повідомив у середу японський мовник NHK з посиланням на організаторів.

Олімпійські ігри у Токіо мали відбутися минулого року, але їх перенесли через пандемію коронавірусу. Змагання повинні розпочатися 23 липня.

Численні опитування громадської думки у Японії показали, що більшість респондентів проти проведення Ігор цього літа, зважаючи на пандемію, повідомляє Reuters.

Згідно з опитуванням газети Asahi Shimbun, опублікованим 17 травня, понад 80 відсотків японців виступають проти проведення Олімпіади в цьому році – 43 відсотки респондентів хочуть скасування Ігор, а 40 відсотків виступають за ще одну відстрочку змагань.

У Японії група медиків приєдналася до закликів скасувати Олімпійські ігри в Токіо, оскільки Японія бореться зі спалахом коронавірусної інфекції менш ніж за три місяці до початку Ігор. Токійська асоціація практикуючих медиків, яка включає близько 6000 лікарів первинної медичної допомоги, заявила, що лікарні в японській столиці «майже повністю заповнені» на тлі подальшого збільшення кількості інфікованих.