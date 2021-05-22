ВАДА: нові аналізи крові можуть «змінити правила гри» в антидопінгової кампанії

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) заявляє, що нова система аналізу плям засохлої крові, яка буде перевірена на Олімпійських іграх в Токіо, потенційно може «змінити правила гри» в боротьбі проти шахрайства з боку спортсменів.

Президент ВАДА Вітольд Банька 21 травня заявив на віртуальному засіданні ради і виконавчого комітету глобального антидопінгового спостерігача, що новий метод доповнить існуючі методи, які вже використовують для виявлення допінгу у спортсменів.

Тестування сухих плям крові складається зі збору невеликих зразків з уколу пальця і нанесення їх на карту, що «всмоктує» їх.

Банька вважає, що це може ознаменувати нову еру в боротьбі з допінгом, дозволяючи залучити більше спортсменів і проводити більше тестів за нижчою ціною.

«Це може мати значний позитивний вплив як на спортсменів, так і на антидопінгові організації», – наголосив він, додавши, що щиро вірить у те, що це «може змінити правила гри в боротьбі з допінгом».

Новий метод планують випробувати цього літа на Олімпійських іграх у Токіо. У ВАДА сподіваються, що метод вже стане звичним і буде «рутинно» використовуватися на Зимових іграх у Пекіні.

Найгучніший допінговий скандал останніх років стосувався спортсменів з Росії. У 2015 році у звіті, підготовленому на замовлення ВАДА, були оприлюднені докази масового вживання допінгу російськими легкоатлетами. Це призвело до заборони для збірної Росії брати участь у міжнародних змаганнях, зокрема й олімпіадах. Російські спортсмени, які довели, що не вживали допінгу, виступали на змаганнях без державної символіки.