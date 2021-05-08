Спортивний арбітражний суд удруге відхилив апеляцію української тенісистки Ястремської

Спортивний арбітражний суд (CAS) удруге відмовився скасувати тимчасовий недопуск до змагань, накладений на українську тенісистку Даяну Ястремську після позитивного допінг-контролю, повідомила Міжнародна федерація тенісу (ITF) 7 травня.

Таким чином, мовиться в повідомленні, Ястремська й далі не має права брати участь у змаганнях до ухвалення остаточного рішення в її справі, в якій її звинувачують у використанні допінгу, що вона відкидає.

Сама Ястремська і її команда ще не коментували цього рішення.

За попередніми повідомленнями МФТ, 27 квітня Незалежний трибунал федерації відхилив другу заяву Ястремської про зняття з неї цієї заборони, але вона мала право оскаржити це рішення в САС.

3 лютого САС уперше відмовився скасувати тимчасовий недопуск Ястремської до змагань, що його підтвердив Незалежний трибунал МФТ 22 січня. Тоді Ястремська і її команда знову заявили, що готові довести її невинуватість і очистити її ім’я.

Цей недопуск наклала на Ястремську Міжнародна федерація тенісу 7 січня на час розслідування через виявлений у її аналізах заборонений допінг.

За тим повідомленням, в аналізі сечі, який тенісистка здала поза змаганнями 24 листопада 2020 року, виявили продукти метаболізму местеролону – забороненого препарату з групи анаболіків. Позитивні тести на такі препарати означають обов’язкове усунення від змагань.

Як мовилося в тому повідомленні, Ястремську звинуватили в порушенні антидопінгових правил іще 22 грудня 2020 року і ще тоді ж ухвалили рішення тимчасово усунути її від змагань, яке набуло чинності 7 січня.

Сама Ястремська тоді ж оприлюднила заяву у відповідь, в якій «твердо» заявила, що ніколи не використовувала ніяких речовин для поліпшення показників чи заборонених речовин.

Як заявила тенісистка, вона була вражена й шокована, особливо ж тому, що за два тижні до того тесту, 9 листопада, зробила ще один такий тест на турнірі в Лінці, і він був негативним – а після того турніру, останнього в 2020 році, вона припинила займатися тенісом, щоб відпочити перед новим сезоном. Таким чином, випливає з її слів, їй просто не було б сенсу вживати препарат.

20-річна Даяна Ястремська (15 травня їй сповниться 21) у січні 2020 року досягла найвищого наразі показника в своїй тенісній кар’єрі, ставши 21-ю за рейтингом Жіночої тенісної асоціації, а її найкращим місцем у турнірах серії «Великого слему» був вихід у четверте коло на Вімблдоні 2019 року. Вона здобула три титули Жіночої тенісної асоціації в одиничних іграх.

Тим часом іще в січні почався тенісний сезон 2021 року, до якого Ястремська не допущена.