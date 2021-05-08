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08 травня 2021, Київ 10:16
Новини | Спорт

Спортивний арбітражний суд удруге відхилив апеляцію української тенісистки Ястремської

Даяна Ястремська

Спортивний арбітражний суд (CAS) удруге відмовився скасувати тимчасовий недопуск до змагань, накладений на українську тенісистку Даяну Ястремську після позитивного допінг-контролю, повідомила Міжнародна федерація тенісу (ITF) 7 травня.

Таким чином, мовиться в повідомленні, Ястремська й далі не має права брати участь у змаганнях до ухвалення остаточного рішення в її справі, в якій її звинувачують у використанні допінгу, що вона відкидає.

Сама Ястремська і її команда ще не коментували цього рішення.

За попередніми повідомленнями МФТ, 27 квітня Незалежний трибунал федерації відхилив другу заяву Ястремської про зняття з неї цієї заборони, але вона мала право оскаржити це рішення в САС.

3 лютого САС уперше відмовився скасувати тимчасовий недопуск Ястремської до змагань, що його підтвердив Незалежний трибунал МФТ 22 січня. Тоді Ястремська і її команда знову заявили, що готові довести її невинуватість і очистити її ім’я.

Цей недопуск наклала на Ястремську Міжнародна федерація тенісу 7 січня на час розслідування через виявлений у її аналізах заборонений допінг.

За тим повідомленням, в аналізі сечі, який тенісистка здала поза змаганнями 24 листопада 2020 року, виявили продукти метаболізму местеролону – забороненого препарату з групи анаболіків. Позитивні тести на такі препарати означають обов’язкове усунення від змагань.

Як мовилося в тому повідомленні, Ястремську звинуватили в порушенні антидопінгових правил іще 22 грудня 2020 року і ще тоді ж ухвалили рішення тимчасово усунути її від змагань, яке набуло чинності 7 січня.

Сама Ястремська тоді ж оприлюднила заяву у відповідь, в якій «твердо» заявила, що ніколи не використовувала ніяких речовин для поліпшення показників чи заборонених речовин.

Як заявила тенісистка, вона була вражена й шокована, особливо ж тому, що за два тижні до того тесту, 9 листопада, зробила ще один такий тест на турнірі в Лінці, і він був негативним – а після того турніру, останнього в 2020 році, вона припинила займатися тенісом, щоб відпочити перед новим сезоном. Таким чином, випливає з її слів, їй просто не було б сенсу вживати препарат.

20-річна Даяна Ястремська (15 травня їй сповниться 21) у січні 2020 року досягла найвищого наразі показника в своїй тенісній кар’єрі, ставши 21-ю за рейтингом Жіночої тенісної асоціації, а її найкращим місцем у турнірах серії «Великого слему» був вихід у четверте коло на Вімблдоні 2019 року. Вона здобула три титули Жіночої тенісної асоціації в одиничних іграх.

Тим часом іще в січні почався тенісний сезон 2021 року, до якого Ястремська не допущена.

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