ФІФА порушила дисциплінарні справи проти російських футболістів через допінг

Міжнародна федерація футбольних асоціацій почала дисциплінарні розслідування проти трьох російських футболістів, яких підозрюють у порушенні антидопінгових правил у 2013 році. Про це повідомляє Російський футбольний союз.

У заяві йдеться, що організація отримала інформацію від ФІФА про порушення дисциплінарних справ проти двох футболістів та однієї футболістки. Їхні імена не названо, але вказано, що вони не грали за старші національні збірні країни.

В останні роки російських спортсменів не одноразово звинувачують у вживанні допінгу.

У грудні 2020 року CAS позбавив РУСАДА статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу у справі про маніпуляції з допінг-пробами російських спортсменів. Суд також підтримав рішення ВАДА відсторонити Росію від великих міжнародних змагань, але скоротив термін покарання з чотирьох до двох років (до 16 грудня 2022 року).

В звіті Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), оприлюдненому 10 грудня 2020 року, зазначалося, що спортсмени з Росії найчастіше порушували антидопінгові правила в 2018 році.

У 2019 році Росія передала ВАДА матеріали лабораторних тестів минулих років. Це було умовою зняття обмежень на участь Росії в основних міжнародних змаганнях. Обмеження були запроваджені в 2015 році за спроби приховати використання допінгу. ВАДА заявила, що виявила нові махінації, і продовжила мораторій ще на чотири роки.

У липні колишній голова московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков заявив в інтерв’ю Бі-бі-сі, що ситуація із застосуванням допінгу в російському спорті не змінюється. У першому інтерв’ю, яке Родченков дав після торішнього рішення Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) про відсторонення російських спортсменів на чотири роки від основних змагань, він наголосив, що масштаб фальсифікацій наростає.