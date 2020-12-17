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17 грудня 2020, Київ 18:56
Новини | Спорт

Спортсмени з Росії не зможуть виступати під прапором країни до кінця 2022 року

Російські спортсмени не зможуть виступати під національним прапором до 16 грудня 2022 року

Російські спортсмени не зможуть виступати під національним прапором до 16 грудня 2022 року.

Таке рішення виніс спортивний арбітражний суд в рамках спору Всесвітнього та Російського антидопінгового агентств.

Таким чином, офіційно Росія не зможе бути представлена на Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році, а також на Чемпіонаті світу з футболу у Катарі у 2022 році.

На цей же термін Росія втратить право проведення чемпіонатів світу.

В звіті Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), оприлюдненому 10 грудня 2020 року, зазначалося, що спортсмени з Росії найчастіше порушували антидопінгові правила в 2018 році.

У 2019 році Росія передала ВАДА матеріали лабораторних тестів минулих років. Це було умовою зняття обмежень на участь Росії в основних міжнародних змаганнях. Обмеження були запроваджені в 2015 році за спроби приховати використання допінгу. ВАДА заявила, що виявила нові махінації, і продовжила мораторій ще на чотири роки.

У липні колишній голова московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков заявив в інтерв’ю Бі-бі-сі, що ситуація із застосуванням допінгу в російському спорті не змінюється. У першому інтерв’ю, яке Родченков дав після торішнього рішення Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) про відсторонення російських спортсменів на чотири роки від основних змагань, він наголосив, що масштаб фальсифікацій наростає

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