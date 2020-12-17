Спортсмени з Росії не зможуть виступати під прапором країни до кінця 2022 року

Російські спортсмени не зможуть виступати під національним прапором до 16 грудня 2022 року.

Таке рішення виніс спортивний арбітражний суд в рамках спору Всесвітнього та Російського антидопінгового агентств.

Таким чином, офіційно Росія не зможе бути представлена на Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році, а також на Чемпіонаті світу з футболу у Катарі у 2022 році.

На цей же термін Росія втратить право проведення чемпіонатів світу.

В звіті Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), оприлюдненому 10 грудня 2020 року, зазначалося, що спортсмени з Росії найчастіше порушували антидопінгові правила в 2018 році.

У 2019 році Росія передала ВАДА матеріали лабораторних тестів минулих років. Це було умовою зняття обмежень на участь Росії в основних міжнародних змаганнях. Обмеження були запроваджені в 2015 році за спроби приховати використання допінгу. ВАДА заявила, що виявила нові махінації, і продовжила мораторій ще на чотири роки.

У липні колишній голова московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков заявив в інтерв’ю Бі-бі-сі, що ситуація із застосуванням допінгу в російському спорті не змінюється. У першому інтерв’ю, яке Родченков дав після торішнього рішення Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) про відсторонення російських спортсменів на чотири роки від основних змагань, він наголосив, що масштаб фальсифікацій наростає