Олімпійського чемпіона відсторонили через звинувачення в порушенні антидопінгових правил

Міжнародне тестувальне агентство (ITA) заборонило виступати 27-річному казаху-важкоатлету Ніджату Рахімову за звинуваченнями в порушенні антидопінгових правил. У 2016 році атлет переміг на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

ITA відсторонила ще двох спортсменів – Думітру Каптарі з Румунії та Раттікан Гульной з Таїланду. Румун у січні 2018 року уже отримував дворічну дискваліфікацію.

Рахімова та Каптарі називають першими штангістами, яких звинувачують у ймовірній заміні зразків сечі під час тестувань на допінг. Можливі порушення відбувалися у 2016 році.

Важкоатлетку Гульной дискваліфікували за ймовірне використання забороненої субстанції впродовж кар’єри.

Рішення ухвалили після того, як ITA отримала дані розслідувань Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Міжнародне тестувальне агентство продовжує досліджувати інциденти.

ITA – незалежна неприбуткова організація, яка імплементує антидопінгові програми для міжнародних спортивних федерацій, організаторів великих спортивних заходів та будь-яких інших антидопінгових організацій, які потребують підтримки.