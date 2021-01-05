Українського олімпійського чемпіона Верняєва тимчасово відсторонили від змагань

Українського олімпійського чемпіона з гімнастики Олега Верняєва тимчасово відсторонили від змагань, повідомила Міжнародна федерація гімнастики, передає американське видання NBC.

Речник федерації не уточнив деталей. Водночас він розповів, що заборона діятиме, «поки не завершиться процедура, яка наразі триває».

Тренер гімнаста Геннадій Сартинський у розмові з Tribuna.com заявив, що Міжнародна федерація гімнастики заборонила йому що-небудь коментувати.

«Сказали, поки нічого не говорити. Коли буде рішення, тоді можна буде щось сказати. Можливо, йде мова про допінг, але поки нічого не розповідаємо. Це поки закрита інформація. Чим зараз займається Олег? Поки нічим», – сказав Сартинський.

Директор Національного антидопінгового центру України Іван Курліщук в коментарі Tribuna.com пояснив, що поки про факт допінгу говорити рано.

«Ця інформація ще не перевірена, документів ми не маємо. Цим займається Міжнародна федерація [гімнастики]. Про щось ми зможемо говорити, якщо буде рішення чи постанова. Такі відсторонення необов’язково говорять про факт вживання допінгу. Може, не було документа про терапевтичне використання якогось препарату», – заявив Курліщук.

Олег Верняєв здобув «золото» і «срібло» Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро в Бразилії. У 2019 році він виграв «бронзу» чемпіонату світу в німецькому Штутгарті та «срібло» Європейських ігор.