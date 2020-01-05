10 перемог Донбасу в 2019 році

Донбас – це не лише про війну. Попри близьке розташування до лінії фронту, міста на підконтрольній Україні території продовжують змінюватися. Українські письменники знову і знову розповідають про Донбас за кордоном та ведуть свою інформаційну боротьбу. Спортсмени з Донеччини та Луганщини виборюють нагороди у кошик збірних України та встановлюють історичні досягнення, а місцеві мешканці доводять, що Донбас – україномовний. 10 найцікавіших переможних подій і людей зі східного регіону в 2019 році.

Повернення полонених

29 грудня відбувся обмін на Донбасі, в результаті якого на вільну територію повернулося 76 людей: 12 військових і 64 цивільних. Серед повернутих полонених – журналіст Станіслав Асєєв, спецпризначенці Сергій Глондар та Олександр Коріньков, викладач і дописувач до рубрики «Листи з окупованого Донбасу» на сайті Радіо Свобода Олег Галазюк.

Серед тих, хто був у списку на видачу з України (загалом 124 особи), – п’ятеро колишніх «беркутівців», яких обвинувачують у розстрілі людей на Майдані в 2014 році, а також обвинувачені в теракті в Харкові 2015 року, яких засудили до довічного ув’язнення.

Раніше у 2019 році був ще один обмін із Кремлем, під час якого до України повернулися полонені моряки, зокрема, і сватовчанин Євген Семидоцький.

ЗНО на «відмінно»

Найвищий бал на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури набрали дві школярки з Донецької області. Анастасія Денисенко з Волноваської загальноосвітньої школи №5 та Софія Персань, яка закінчила 69-у школу в Маріуполі, здобули 200 балів.

Право голосу з «донецькою пропискою»

Вперше з 2014 року право голосу на виборах президента та депутатів Верховної Ради з'явилося не лише у переселенців, але й жителів окупованих територій. Для цього виборцям потрібно було подати заяву про тимчасову зміну місця голосування. Щоправда, вибирати можуть не всіх. Переселенці позбавлені права голосу на місцевих виборах, наприклад, міського голови чи депутатів міськради. А на парламентських – можуть проголосувати лише за депутатів, які обираються за партійними списками, а не в одномандатних округах.

Книга року BBC

«Книгою року BBC» визнано роман про війну «Доця» Тамари Горіха Зерня. Як зізнається сама авторка, книга написана для людей, які лишилися в окупації. А почала писати книгу через те, що побачила, що «ворог штампує книги про війну на Донбасі», таким чином позиціонуючи українців загарбниками, а себе – визволителями.

Міст у Станиці Луганській відбудовано

У стислі терміни українські фахівці відновили зруйнований проліт мосту на КПВВ у Станиці Луганській, який останні 5 років люди долали по небезпечному дерев'яному помосту.

Наймолодший чемпіон Європи Олексій Середа

Олексій Середа, який виступає за Луганську область, виборов «золото» на десятиметровій вишці на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду. Своє континентальне «золото» Середа виборов у 13 років та 7 місяців. А тому став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду. Минуле історичне досягнення належало британцеві Томасу Дейлі, який у 2008 році став чемпіоном Європи у 13 років та 10 місяців.

«Шевченківські читання»

У Мангушському районі Донецької області зафіксовано наймасовіші читання творів Тараса Шевченка. Загальноосвітні школи, дитячі садочки, бібліотечні та клубні заклади, сільські та селищні ради, громадські організації, родини, військові – усього 8053 людини. Цей флеш-моб зафіксували як рекорд України та внесли до реєстру Національного проєкту «Книга рекордів України»

Нагорода Володимира Рафеєнка

Роман «Довгі часи» донеччанина Володимира Рафеєнка нагороджено Вишеградською літературною премією «Східне партнерство». Твір про війну на Донбасі, звідки через війну виїхав і сам автор, було перекладено з російського оригіналу і видано в Чехії у 2019 році. Цей твір став першим романом Рафеєнка, який переклали однією з європейських мов.

Історична нагорода Олега Верняєва

На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який народився в Донецьку, виборов «бронзу» у багатоборстві. Це перша нагорода «синьо-жовтих» у багатоборстві за всю історію України. Крім того, і з Європейських ігор Верняєв повернувся із врожаєм. Здобув 2 «срібла» (у вправах на коні та багатоборстві) та золоту нагороду в коронній дисципліні – на паралельних брусах.

Автовокзал у Краматорську

У Краматорську відремонтували автовокзал. За словами місцевих, «зробили для людей». Замість застарілого приміщення ще з радянських часів, тепер тут зал очікування, касова зона, кімната матері та дитини, медпункт і камера зберігання речей.