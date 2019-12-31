Путінський фонд: хто лишився в полоні в ОРДЛО після обміну

Тільки о 16.42 в день обміну 29-го грудня СБУ опублікувала списки тих, кого Росія відпустила з тюрем на окупованій частині Донбасу. На цей момент сам процес обміну було завершено і полонені вже прямували до Києва. Це стало важкою хвилиною для родичів тих незаконно ув'язнених українців, які сподівалися зустріти з ними Новий рік і до останнього сподівалися на їхню свободу.

Ось лише деякі з імен українців, про утримання яких в ОРДЛО достеменно відомо і їхнім родичам, і українським правозахисним організаціям, але яких чомусь не «підтвердили» бойовики під час передноворічних перемовин у Мінську.

Цивільні:

Валерій Матюшенко – підприємець, музикант, заручник угруповання «ДНР», схоплений посеред рідного Кальміуського 15 липня 2017 року та звинувачений на 10 років в’язниці за «шпигунство». Зараз начебто утримується в Макіївці.

Віталій Атаманчук – 68-річний пенсіонер, схоплений 4 вересня 2018 року посеред Донецька разом із дружиною і сином. Дружина пережила інсульт після затримання, а син після катувань у полоні помер. За даними його дочки Олени, зараз Атаманчук перебуває у СІЗО №5 в Донецьку, має проблеми зі здоров’ям. Угруповання «ДНР» публічно жодного разу не повідомляло про нього.

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко та Ярослав Миронов – школярі віком від 15 до 17 років, затримані в Ясинуватій поблизу Донецька 12 вересня 2018-го року. За «тероризм» та «диверсійну діяльність» підлітки отримали від «ДНР» терміни від 10 до 15 років. Родичі не повідомляють пресі про місце їхнього утримання.

Наступного дня після обміну 29-го грудня 2019-го року ватажок «ДНР» Денис Пушилін іх «помилував» . Чи відпустили підлітків – невідомо.

Сергій Русинов – 22-х річний студент Луганського коледжу культури та мистецтв (його частини, що лишилася в окупації), «засуджений» угрупованням «ЛНР» до 6 років тюрми за «розпалювання ворожнечі» та підтримку українських патріотичних груп у соцмережі «ВКонтакте». Наразі утримуєтьсяна території Слов’яносербської виправної колонії №60, що у селі Лозовське Луганської області.

Вадим Дреєв – зниклий у квітні 2019-го року 50-річний луганчанин, згодом звинувачений угрупованням «ЛНР» у підриві пам’ятників на підконтрольній російським гібридним силам території. Є інформація, що чоловік має інвалідність 2-ї групи

Роман Сагайдак – викрадений у червні 2017-го року у рідному Луганську підприємець, 26-го листопада 2018-го року звинувачений угрупованням «ЛНР» у «розбої, що завдав непоправних збитків республіці». Отримав «вирок» у 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, за даними правозахисників, потребує медичної допомоги через катування.

Військові:



Після обміну 29-го грудня один зі 12-х звільнених військових заявив, що лише він знає до 20-х військовослужбовців ЗСУ, які лишилися в полоні у Росії в ОРДЛО.Зокрема, це Юрій Гордійчук, Павло Корсун та Віктор Шайдов із 53-ї механізованої бригади ЗСУ, які потрапили до рук угруповання «ДНР» 22 травня 2019-го року.

Журналістка «Медійної ініціативи за права людини» Тетяна Катриченко також нагадала про декількох військових ЗСУ, яких Росія чомусь вирішила «притримати» на окупованій частині Донбасу.

Зокрема, це:

Віталій Чміль – боєць 36-ї бригади морської піхоти, захоплений у полон 2 травня 2018 року.

Андрій Качинський – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, полонений 29 грудня 2018-го року. У січні 2019-го угруповання «ДНР» опублікувало відео із Качинським, де військовий розповідає про те, що воювати на Донбас пішов нібито під тиском. У ЗСУ спростували ці заяви.

​Станіслав Панченко – боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади, захоплений бойовиками 17 січня 2019 року. Через три дні угруповання «ДНР» поширило відео його «допиту», де військовий розказав нібито про безлад та пияцтво у ЗСУ. У бригаді заявили, що бойовики психологічно та, можливо, фізично тиснули на Панченка.

Микола Гриненко – боєць 79-ї десантно-штурмової бригади, перебуває у полоні із 23 січня 2019-го. Із ним також угруповання «ДНР» поширило пропагандистське відео, більше ніж через тиждень після захоплення. На ньому Гриненко нібито зізнається у тому, що пішов на війну щоби заробляти. Побратими заявили, що на Гриненка здійснювався «колосальний психологічний тиск».

Ігор Мирончук – боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, захоплений 22 травня 2019-го року. За даними ЗМІ, потрапив у полон через дезорієнтацію на місцевості після контузії. Із ним також «ДНР» поширило відео, на якому Ігор наговорював на свою мотивацію та стан справ у ЗСУ. «Друзі та побратими Ігоря пояснюють моральним тиском, якому він піддається в полоні», прокоментували це у бригаді.

Наступного дня після обміну представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ у Мінську Валерія Лутковська заявила, що у полоні бойовиків на Донбасі залишаються близько 300 українців.