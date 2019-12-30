Бойовики обіцяють випустити підлітків, засуджених у справі «ясинуватських диверсантів»

Бойовики угруповання «ДНР» обіцяють звільнити трьох «ясинуватських диверсантів» – місцевих підлітків, які були незаконно затримані російськими гібридними силами у 2016 році. Про намір «помилувати» хлопців з Ясинуватої заявила так звана «омбудсмен» «ДНР» Дар’я Морозова.

«Голова «ДНР» сьогодні своїм указом помилував трьох малолітніх диверсантів. Ми відпускаємо їх під відповідальність батьків», – сказала Морозова.

Як раніше повідомляв проект Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії, у справі «ясинуватських диверсантів» фігурували семеро місцевих підлітків: Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовніков, Арсеній Белавін і Денис Коваль.

Останнім двом, Белавіну і Ковалю вдалося виїхати з території, підконтрольної угрупованню «ДНР». Інших п’ятьох затримали, звинуватили у тероризмі і диверсійній діяльності та незаконно засудили на термін від 10 до 15 років. На момент затримання підліткам було від 15 до 17 років.

Кого саме з підлітків «помилували», в угрупованні «ДНР» не повідомляють. Проте, як вдалося з’ясувати Радіо Донбас.Реалії, принаймні, один із хлопців не просив помилувати його, та заявив, що чекатиме наступного обміну. Його ім’я не називають з міркувань безпеки.

Внаслідок обміну на Донбасі, що відбувся 29 грудня, на підконтрольну Україні територію повернулися 76 громадян (12 військових і 64 цивільних). Ще п’ятеро людей відмовилися повертатися через те, що мають родини на непідконтрольній території.