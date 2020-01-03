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Обострение на Донбассе может стать рычагом давления на Киев перед следующей «нормандской встречей»​. Но глобальной активизации боевых действий ни от украинской армии, ни от российских гибридных сил военные специалисты не ожидают. Другое дело – информационные атаки: их станет больше, говорят наши собеседники. Поэтому задача номер один – в следующем году соскочить с российской информационной иглы.

Прогнозируем, что ждет фронт и украинскую армию в 2020-м

Войну на Донбассе пока что «заморозили». Это констатирует полковник запаса Олег Жданов. Он считает, что команды и предыдущего, и нынешнего президента неправильно формулируют цели войны, игнорируя, что главная задача Путина – удержать Украину в политической орбите Кремля.

«Самостоятельно и по доброй воле Путин никогда не уйдет из Донбасса. И его главная задача – создать федерацию, запихнуть эти две конгломерации под его протекторатом назад в состав Украины с правом вето на решение всех важных стратегических вопросов», – говорит Жданов.

Соответственно, шанс закончить войну появится только тогда, когда Украина признает эту цель агрессора. В этом убежден эксперт.

Как же нужно действовать украинской власти? Добиваться признания России страной-агрессором в ООН. Вот что говорит Жданов: «За столом переговоров в «нормандском формате» сидят три к одному: Украина, которая якобы пострадала от агрессии (непонятно, чьей, боевики мифические), и три «миротворца». Они уговаривают Украину помириться саму с собой. Понимаете, как смешно выглядит?».

Кремль станет опаснее после запуска «Северного потока-2» – Стеценко

Локальные обострения в 2020-м возможны, но действий оперативного или стратегического размаха не будет, прогнозирует Святослав Стеценко, полковник запаса, эксперт «Українського інституту з прав людини».

Стеценко уверен, что Россия не будет готова к большому наступлению в следующем году: «Они пока что зависят от транзита газа через нашу территорию, «Северный поток-2» не запущен. А вот после того, как он будет запущен, у них будут развязаны руки для более активных действий».

Но в наступление Россия пойдет только в том случае, считает эксперт, когда другие средства войны (экономические, информационные, дипломатические) не дадут результата.

Пока что для них это не имеет смысла. Они активно действуют в политической сфере через Медведчука и другие пророссийские силы

«Если в Украине в управлении будет сформирована проукраинская политика, проукраинская позиция, если Украина будет значительно наращивать свои возможности и оборонные, и экономические, тогда можно ожидать возрастание их военной активности. Пока что для них это не имеет смысла. Они активно действуют в политической сфере через Медведчука и другие пророссийские силы, они активно действуют в экономической сфере».

А Юрий Карин, главный редактор интернет-издания «Информационное Сопротивление», все-таки не исключает попыток России обострить ситуацию на Донбассе. «Возможность активизации боевых действий на линии фронта будет зависеть от возрастания кремлевских «хотелок» в преддверии следующей «нормандской встречи». Иными словами, обострение возможно в марте-апреле, чтобы украинская власть была посговорчивее».

Что ждет украинскую армию?

Бюджет Министерства обороны на следующий год увеличили почти на 30 миллиардов гривен. Это уже хорошо, считает Стеценко. Министр обороны и генштаб планируют изменить систему управления войсками, систему подготовки военных и сил территориальной обороны.

Эксперт убежден, что если запланированное будут выполнять, то это пойдет на пользу военным.

«Это и переход системы управления и структуры на стандарты НАТО, это и создание пилотных проектов бригады и батальонно-тактических групп по стандартам НАТО, это и создание дееспособной системы территориальной обороны, которая будет комплектоваться на добровольных началах, к которой привлекут патриотические прослойки населения, которые получат должную подготовку», – сообщил Стеценко.

Это уже анекдот: на шестом году войны Украина даже не имеет собственного производства боеприпасов для стрелкового оружия

Также Святослав Стеценко уверен, что надо уделять внимание развитию оборонно-промышленного комплекса: «Это уже анекдот: на шестом году войны Украина даже не имеет собственного производства боеприпасов для стрелкового оружия. Безусловно, важно производство и постановка на вооружение ракетных комплексов. Но вопрос в их поставках в достаточном количестве».

Юрий Карин более оптимистичен: прогнозирует, что в новом году будет работать механизм создания и наполнения войск необходимой техникой и оружием, как это было в нынешнем. Например, удачная модернизация танка Т-64. «Украина в 2014 году заложила собственные проекты: «тяжелые ракеты» «Ольха» и «Нептун», а кроме того «малые», переносные «Скиф», «Стугна-П», «Барьер», наконец вооружение для оснащения БТРов. Заметьте это все отечественные разработки и технологии их производства находятся именно в Украине, что позволяет наладить их выпуск в необходимых объёмах и ни от кого не зависеть», – сообщил Карин.

«Президент Зеленский вообще, я так понимаю, он боится армию. Он приезжает, смотрит, ему показывают красивые картинки. На этом все», – так характеризует военный эксперт Олег Жданов отношение руководства страны к армии.

Жданов говорит, что несмотря на новое военное руководство, в том числе и в генеральном штабе, в стране нет военной доктрины и нет ответа на вопрос: какую армию мы строим, что мы должны получить в результате военной реформы? Да и самой военной реформы, по его убеждению, тоже нет.

Вооруженные силы в государстве поставлены на самый задний план из остаточного принципа. Это отражение самой политики президента Зеленского

«На сегодняшний день Вооруженные силы в государстве поставлены на самый задний план из остаточного принципа. Это отражение самой политики президента Зеленского: мы перестанем стрелять и наступит мир. Ну вот вам и результат его политики», – считает Олег Жданов.

По его мнению, лишь США заинтересованы в укреплении Вооруженных сил Украины. Ведь страна превратилась в «буферную зону» между Россией и странами НАТО: «Понимая, что у нас экономика нулевая и что мы украдем все деньги, они готовы нам давать вооружения. Речь идет о фрегатах для создания флота, речь идет о вертолетах огневой поддержки. Там еще самолеты: либо F-16, либо F-18, которые Канада нам предлагает с 2014-го года, уже третий раз, по-моему».

В начале сентября США разблокировали программу военной помощи Украине почти на 400 миллионов долларов. Эти деньги пойдут и на покупку военной техники и вооружений.

Чего есть у российских гибридных сил?

По информации Олега Жданова, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей расположены регулярные части российской армии: 1-й и 2-й армейские корпуса вооруженных сил Российской Федерации из состава 8-й полевой армии Южного военного округа.

Численность этих корпусов, как сообщил нам эксперт, 32-35 тысяч человек: «Воинские части все имеют печати Российской Федерации, они принимают присягу вооруженных сил Российской Федерации. Даже те коллаборанты из числа местных жителей, которые подписали контракт, – их вывозят на территорию Российской Федерации на учебный центр в Ростовскую область. Они там принимают присягу «на камеры», им вручают паспорт гражданина России» – рассказывает Жданов.

Он уверен, что численность и вооружение российских гибридных сил не будут меняться до тех пор, пока не будут изменения в Вооруженных силах Украины.

«На сегодняшний день те 600-700 танков, до полутора тысяч артиллерийских систем, 2-3 тысячи боевых бронированных машин. Российская Федерация считает, что этого вполне достаточно, чтобы сдержать наступление», – считает эксперт.

Кремль «подтянул» военные базы прямо к границам Украины. Тут пехота, танки и авиация – «полный комплект»

Более того, численность оккупационных войск при необходимости может возрасти в любой момент. Так считает Юрий Карин: «Кремль «подтянул» военные базы прямо к границам Украины. Тут пехота, танки и авиация – «полный комплект». То же самое относится и к возможности усиления структуры 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ, прямо сейчас она отсутствует, но, в случае необходимости, ее всегда можно насытить «ихтамнетами».

«Информационная агрессия возрастет»

Волонтер Влад Борода занимается, в том числе, и разными информационными операциями. Например, доставляет листовки на оккупированные территории.

Влад говорит, что, судя из публичных заявлений, власти не заинтересованы в развитии армии. И это опасно: «Мне это даже страшно представить, что на самом деле может произойти. Мы же видим, что Россия забирала у нас историю. Пока жив украинец, настоящий украинец, то мы живы. Потому что мы поддерживаем деятельность государства. А задача России – уничтожить нас, украинцев, чтобы мы стали хохлами, чтобы никто не знал гимн, что такое флаг, каким он должен быть. Какую-то корку кинут нам».

Влад уверен, что в следующем году численность оккупационных корпусов в Донецке и Луганске не увеличится. Потому что, по мнению волонтера, главная задача – уничтожение Украины информационным путем.

Мы боимся их корпусов военных. На самом деле война чуть сложнее, чем военные корпуса

«Мы боимся их корпусов военных. На самом деле война чуть сложнее, чем военные корпуса. Да, там есть военный контингент для нашего сдерживания. Но в полной мере они обрабатывают нас информационно… Информационная агрессия возрастет в десятки раз. Мы этого даже не замечаем. Она с каждым днем все больше и больше», – уверяет волонтер.

Влад Борода убежден, что в следующем году надо бросить все силы на то, чтобы соскочить с российской информационной иглы. Когда Украина победит Россию на информационном фронте, уверен Влад, лишь тогда агрессор будет вынужден наращивать военное присутствие.

Заключение. Еще не поздно стать, как Израиль?

Что бы ни произошло в следующем году, уже сейчас понятно, что надежды части жителей Донбасса на быстрое мирное решение после разговора президентов Украины и России не оправдались.

Святослав Стеценко говорит: «Будет ли воплощен лозунг президента Зеленского, который он провозгласил во время своей инаугурационной речи, что украинцам надо стать подобными израильтянам в защите родной земли, зависит, прежде всего, от управления: от личного примера высших должностных лиц государства, которые отвечают за оборону страны. А это и президент, и глава Верховной Рады и Верховная Рада как коллегиальный орган. Увидим».

А пока видим лишь то, что продолжаются обстрелы, и продолжают умирать и военные, и гражданские.

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