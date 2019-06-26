(Друкуємо мовою оригіналу)

У молодых людей Луганска после окончания школы есть выбор: поступать в университет на подконтрольной Украине территории, в местные непризнанные «вузы», либо же в Россию. Выбор зависит от нескольких факторов: политических взглядов абитуриентов, финансовых возможностей их родителей и планов на жизнь самих выпускников. Проект Радио Донбасс.Реалии поговорил с двумя луганчанками, которые закончили школу в уже оккупированном городе, но выбрали разные направления продолжения обучения. Каковы их аргументы?

​Уже третьекурсница киевского вуза Женя, чье имя изменено в целях безопасности, заканчивала луганскую школу в 2017 году. Куда поступать, рассказывает девушка, долго не думала: возможностей в оккупированном городе не видела и не видит.

– Первый семестр 9-го класса я отучилась в селе под Черниговом. Мне выписали оценки из украинской школы, и после Нового года моя семья вынуждена была вернуться в захваченный город. Всю старшую школу я отучилась по российской программе, но параллельно дистанционно заканчивала и украинскую школу в селе, неподалеку Станицы Луганской, с аттестатом которой и поступала в киевский вуз.

Родители пытались отговаривать, но в Луганске после университета путь один – ногти пилить либо ресницы наращивать

Родители меня пытались отговаривать. Предлагали поступать «в Украину» на заочное отделение, а на дневном учиться в Луганске, работая на них. Но я не хотела так. Мне кажется, в Луганске после университета путь один – пилить ногти либо же ресницы наращивать. Меня такие перспективы не привлекали, амбиции требовали большего. Я много раз была «в Украине», в Киеве и видела, как здесь люди живут. Киев – столица, город возможностей и развития, здесь полная свобода действий. А там будущего нет. Хотя мои одноклассники, которые в итоге остались в городе, смеялись надо мной. А сейчас, думаю, им не до смеха.

На украинский я ходила на подготовительные курсы луганского университета – в целом хорошо подтянула уровень языка

С поступлением особых трудностей не возникло. Сложно было в оккупированном городе найти квалификационного репетитора по английскому. До войны у меня в школе были очень хорошие учителя, после – остались лишь, мягко говоря, не совсем компетентные. С математикой у меня проблем не было, готовилась к ВНО со своей учительницей. Лишь уже после поступления на 1 курсе было непросто воспринимать термины высшей математики, ведь в украинском переводе они звучат совсем иначе. Но это дело времени. На украинский я ходила на подготовительные курсы луганского университета Шевченко и в целом – хорошо подтянула уровень языка. А вот с литературой оказались проблемы и из-за недостаточной подготовки я ее немного завалила.

Редко бываю дома. Не именно в городе, его уже сложно назвать домом, а именно со своей семьей

Сейчас единственная проблема – редко бываю дома. Не именно в городе, его уже сложно назвать домом, а именно со своей семьей – родителями и братьями. Чем дальше, тем больше осознаю, что в Луганск я уже не вернусь. Очень смешно слушать, как мои одногруппники жалуются, что им приходится добираться домой 2 часа в душном автобусе, когда мой путь домой занимает целые сутки с несколькими пересадками.

Луганчанка Александра в этом году заканчивает луганский вуз и признается: что делать дальше – не знает. Родители девушки с младшим ребенком уже несколько лет живут в российском мегаполисе и зовут ее туда, но она по личным причинам остается в захваченном городе.

Очень хочу доучиться на подконтрольной Украине территории, хотя бы в том же Северодонецке

– «Документы» «ЛНР» – как туалетная бумага. Толку от 4-х лет, проведенных в университете, мало. Поступать на магистратуру в Луганске смысла нет. Сейчас устроилась лаборантом в местный университет. Очень хочу доучиться на подконтрольной Украине территории, хотя бы в том же Северодонецке. Сейчас стараюсь решить что-то с «документами», чтобы поступить в нормальный вуз. Честно говоря, за 4 года, родной язык (имеется в виду украинский – ред.) стала забывать, но понемного стараюсь навёрстывать.

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С шопингом в городе проблемы. Если быть точнее – его нет

С шопингом в городе проблемы. Если быть точнее – его нет. Все приходится заказывать онлайн с доставкой до отделения «Новой почты» в Станице Луганской. И специально переходить через линию разграничения за блузочкой или юбочкой. Многие на этом, кстати, зарабатывают.

Мне очень хочется путешествовать по Европе, коплю деньги, чтобы одним махом увидеть несколько стран: Испанию, Португалию. Посмотрела на днях сериал «Чернобыль», и я в полном восторге. Теперь очень хочется поехать в Припять с экскурсией, но в то же время немного боязно.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).