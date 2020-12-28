Російська пара інформаторів, яка розповіла про допінг у Росії, не планує повертатися на Батьківщину

Російська пара інформаторів, яка розповіла про допінг у російському спорті, не збирається повертатися до Росії.

В інтерв’ю німецькому новинному агентству dpa Віталій та Юлія Степанови повідомили, що чекають на співбесіду для отримання притулку в США. Заявку вони подали у 2016 році і живуть типовим життям американської родини середнього класу. Із Росії пара виїхала у 2014 році. Спочатку вони прибули до Німеччини, де розповіли місцевому телебаченню про російську державну допінгову програму.

«Ніхто насправді не знає, хто ми є. Ми не маємо багато друзів, але ми маємо друзів, яких ми цінуємо», – розповів Віталій Степанов у телефонній розмові.

Він не шкодує, що зробив шість років тому.

«Істина вийшла на поверхню, і відповідні організації змушені були розбиратися. Ми раді, і загалом я вважаю, що антидопінговий рух сильніший», – сказав Степанов.

Допінг викрили після того, як Юлія Степанова, колишня бігунка національної збірної Росії, зробила таємні записи тренерів та спортсменів.

Після виходу документального фільму німецького телебачення, який був знятий на основі свідчень Степанових, Всесвітнє антидопінгове агентство за допомогою іншого інформатора, колишнього голови Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова, повідомило про підтримуваний державою допінг, зокрема під час Зимової Олімпіади 2014 року в Сочі.

Унаслідок цього збірній Росії заборонили виступати на Літній Олімпіаді-2016.

У грудні 2020 року Спортивний арбітражний суд підтримав санкції, за якими російським атлетам не можна брати участь у головних спортивних змаганнях, зокрема Олімпіадах, під російським прапором. Водночас період дії санкцій скоротили удвічі – до двох років.

Атлети зможуть змагатися під нейтральним прапором, якщо вони доведуть відсутність зв’язку з допінгом.