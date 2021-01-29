Доповідь: колишній голова світового біатлону був корумпований Росією

Колишнє керівництво Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) сприяло приховуванню порушень антидопінгових правил із боку російських спортсменів – йдеться в опублікованій 28 січня доповіді незалежної комісії на чолі з британцем Джонатаном Тейлором, створеної новим керівництвом союзу.

Колишнє керівництво на чолі з норвежцем Андерсом Бессебергом визнане у звіті відповідальним за «систематичну корупційну і неетичну поведінку».

Стверджується, що Бессеберг покривав російських спортсменів протягом 10 років – з 2008 по 2018 рік, коли він був змушений піти у відставку після того, як австрійська поліція почала розслідувати корупцію в IBU.

У доповіді, зокрема, стверджується, що Бессеберг нерідко їздив на полювання і риболовлю в Росію за рахунок приймаючої сторони. Трофеї повинні були вивозити співробітники союзу біатлоністів. Також у доповіді наводяться дані з матеріалів поліції про те, що колишній президент «скористався послугами повії» під час перебування в Москві – платив теж не Бессеберг.

У документі також містяться звинувачення на адресу колишнього голови Союзу біатлоністів Росії Олександра Тихонова в тому, що він намагався дати хабар високопоставленій чиновниці IBU Ніколь Реш. Її, в свою чергу, підозрюють у тому, що вирішила не наполягати на повторних допінг-тестах росіянина Євгенія Устюгова на олімпіаді в Сочі. Тихонов звинувачення на свою адресу відкинув.

У розслідуванні стверджується, що багато російських біатлоністів застосовували заборонені антидопінговими правилами препарати. Деякі коментатори вважають, що факти, які містить доповідь, можуть лягти в основу подальших розслідувань про допінг у російському спорті.

«Ми шоковані неправомірними діями», описаними у звіті, заявив президент IBU Олле Далін, додавши, що завдяки реформам «ми тепер маємо запобіжні заходи, щоб подібні протиправні дії не повторювалися».

Президент Всесвітнього антидопінгового агентства Вітольд Банка назвав звинувачення у звіті «огидними для всіх, хто турбується про спортивну доброчесність».

Через допінгові порушення Росія була відсторонена від міжнародних змагань до кінця 2022 року. Російські спортсмени можуть брати участь в них тільки індивідуально.