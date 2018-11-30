Міжнародний союз біатлоністів підозрює в допінгу чотирьох росіян

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) розслідує можливе вживання допінгу чотирьома російськими спортсменами.

Згідно з прес-релізом на сайті організації, мова йде про Євгена Устюгова, Світлану Слепцову, Олександра Печонкіна та Олександра Чернишова. Провадження відкрили на підставі допінг-проб у період з 2012 до 2015 року. В IBU зазначили, що ця інформація підтверджена даними доповіді Річарда Макларена.

Збірна Росії була відсторонена від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року через допінгову програму в країні.