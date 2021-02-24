Російські спортсмени не виступлять на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях

Російські спортсмени не зможуть брати участь в чемпіонаті Європи з легкої атлетики у закритих приміщеннях наступного місяця, оскільки Росія не змогла вчасно затвердити новий антидопінговий план.

Росію усунули від участі в Міжнародній асоціації легкої атлетики з 2015 року через застосування допінгу, але деякі російські спортсмени отримали «нейтральний» статус після перевірки і їм дозволили брати участь в міжнародних змаганнях протягом більшої частини цього часу.

Пізніше з’ясувалося, що російська федерація використовувала підроблені документи, і надала неправдиву інформацію про те, чому один з її провідних спортсменів, Данило Лисенко, не був доступний для допінг-тесту. Тоді світова асоціація легкої атлетики доручила російській федерації розробити стратегію реформ антидопінгової програми. Перший проєкт як «недосконалий» було відкинуто у вересні минулого року. Другий дедлайн було встановлено на 1 березня.

У середу російська федерація повідомила, що переглянутий план вчасно затвердити не вдасться. Тому заявити своїх спортсменів на Чемпіонат Європи у закритих приміщеннях в Торуні Росія вже не встигаю. Змагання відбудуться 5-7 березня.

Міжнародна асоціація повідомила Москву, що «нейтральний статус» російських спортсменів можна буде обговорити на наступному запланованому засіданні 17-18 березня.