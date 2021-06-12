МОЗ: в Україні виявили 1 274 нових випадки COVID-19, найбільше – в Києві

В Україні за останню добу зафіксовано 1 274 нових випадки захворювання на COVID-19, зокрема захворіли 40 дітей і 53 медпрацівники, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За повідомленням, також минулої доби шпиталізували 709 людей, одужали – понад 4,9 тисячі. 69 людей померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (215), Харківській (104), Київській (102), Львівській (84) та Донецькій (84) областях.

Протягом доби провели понад 54,8 тисячі тестувань (методами ПЛР, ІФА й експрес-тестами).

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 222 701 людина, 51 646 – померли.