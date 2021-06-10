Коронавірус: Україна і Молдова домовилися про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію

Україна і Молдова визнаватимуть свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Як повідомила пресслужба українського Міністерства закордонних справ, 10 червня молдовське зовнішньополітичне відомство підтвердило офіційною нотою, що Молдова визнаватиме свідоцтво про вакцинацію, яке отримують українські громадяни після щеплення від COVID-19.

«Відтепер наші громадяни, які отримали свідоцтво про повну вакцинацію, зможуть вільно подорожувати до Молдови. Це вже друга держава, з якою ми уклали таку угоду. Працюємо над тим, аби перелік відкритих для українців країн дедалі збільшувався», – повідомив Дмитро Кулеба.

Україна також визнаватиме свідоцтво про вакцинацію від COVID-19, яке видається в Молдові. Підставою для цього є постанова Кабінету міністрів України від 2 червня, додали в МЗС.

Раніше сьогодні Кулеба повідомив, що Угорщина стала першою країною, з якою Україна домовилася про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.