Україна й Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію – МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про взаємне визнання Україною й Угорщиною свідоцтв про вакцинацію проти COVID-19.

«Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості», – написав Кулеба у твіттері 10 червня.

За його словами, це перша країна ЄС, з якою є таке рішення.

У Міністерстві охорони здоров’я раніше звернули увагу на різницю між міжнародним свідоцтвом про вакцинацію і так званим «ковідним сертифікатом», також відомим як «ковідний паспорт», «зелений сертифікат».

За повідомленням МОЗ, перший із названих документів можуть отримати особи, щеплені двома дозами вакцини від COVID-19. Це документ про зроблені щеплення, який відповідає міжнародним медико-санітарним нормам.

Другий із цих документів зараз тільки розробляється в Україні з урахуванням вимог ЄС і ВООЗ і планується до запуску з 1 липня.