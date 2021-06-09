МОЗ: понад 15 тисяч людей вакцинували у центрах вакцинації на цих вихідних

Понад 15 тисяч людей щепили від COVID-19 цими вихідними в центрах масової вакцинації по всій Україні, повідомило 9 червня Міністерство охорони здоров’я.

«Щеплять у таких центрах вакциною CoronaVac. Вона схвалена ВООЗ для екстреного застосування», – йдеться в повідомленні.

Перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19 запрацювали 29 травня. Їх відкривають на стадіонах, спортивних, навчальних і культурних майданчиках, у торгових центрах.

У Києві центр масової вакцинації відкрили у Міжнародному виставковому центрі.

За даними МОЗ, у найближчі вихідні центри масової вакцинації працюватимуть у 14 регіонах України.