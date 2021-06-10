Прикордонники розповіли про вимоги до COVID-тесту і документа про вакцинацію при перетині кордону

Державна прикордонна служба України просить громадян врахувати інформацію про те, як мають бути оформлені документи та якими вакцинами мають бути імунізовані громадяни, що перетинають кордон України.

«Іноземним громадянам та особам без громадянства для в’їзду в Україну (у т.ч. власникам посвідки на тимчасове проживання в Україні), окрім обов’язкового полісу страхування від COVID-19, відтепер необхідно мати або негативний результат ПЛР чи експрес-тесту, який проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону, або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданого англійською мовою або з перекладом англійською мовою. Тож яким обов’язковим вимогам мають відповідати документи про тестування та вакцинацію, щоб вони стали підставою для пропуску через кордон», – йдеться в повідомленні.

Так, у відомстві детально розписали, яку інформацію має мати експрес-тест на антиген коронавірусу та яким має бути документ, що підтверджує повний курс вакцинації. Із переліком вимог можна ознайомитися ТУТ.

«Такі результати тестів та документ про вакцинацію дають можливість українцям чи іноземцям, які постійно проживають в Україні, уникнути самоізоляції під час повернення з-за кордону. Окремо варто враховувати, що вакцини, щодо яких може бути розглянутий документ про отримання повного курсу вакцинації від COVID-19, повинні бути включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях», вказують прикордонники.

Наразі до такого переліку належать вакцини:

COMIRNATY виробництва Pfizer/BioNTech;

AstraZeneca/Oxford;

Covishield;

Ad26.COV2.S виробництва Janssen;

mRNA-1273 виробництва Moderna;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm;

CoronaVac виробництва Sinovac.

За даними ДПСУ, за останні два дні в пунктах пропуску через державний кордон України спостерігаються випадки, коли з-за кордону намагаються в’їхати іноземці з документами про імунізацію вакциною «Спутнік V». Такий документ, вказують прикордонники, не дає права на в’їзд в Україну, оскільки ця вакцина не включена до переліку ВООЗ.