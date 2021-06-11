Понад 54 тисячі людей провакцинувалися від COVID-19 в Україні – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби щеплення в Україні отримали 54 329 людей.

«Одну дозу отримали 30 744 людини, повністю імунізовані – 23 585 людей. Протягом доби працювали 442 мобільні бригади і 617 пунктів щеплення. Станом на 11 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 672 808 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 1 395 312 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 395 310 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 204 038 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 599 348 щеплень.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли 51 577 пацієнтів.